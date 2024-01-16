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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 16 Ocak 2024, 15:45 Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2024, 15:53

Ordumuzun bölgede ne işi var? Üs bölgelerinde gerekli tedbir alınmadı mı? Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler tek tek açıkladı!

Son dakika haberi! TBMM, geçtiğimiz günlerde PKK'nın düzenlediği hain saldırının ardından terörle mücadele gündemiyle toplandı. Ordumuzun bölgede ne işi var? Üs bölgelerinde gerekli tedbir alınmadı mı? Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünde tek tek açıkladı.

TBMM, geçtiğimiz günlerde PKK'nın düzenlediği hain saldırının ardından terörle mücadele gündemiyle toplandı. Genel Kurul'da terörü lanetleyen Başkanlık Tezkeresi oylanacak.

TERÖRÜ KAYNAĞINDA YOK ETME STRATEJİSİ

Türkiye'nin sınır dışında gerçekleştirdiği operasyonlarla ilgili dahili ve harici düşmanların yaptığı eleştirilere sert tepki gösteren Güler, "Terörü kaynağında yok etme stratejisi uygulamaya başladık" dedi.

Bakan Güler'in açıklamalarından satır başları:

Sizleri MSB mensupları adına saygıyla selamlıyorum. Sözlerimin başında milletimizin güvenliği için şehadete ulaşan kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum.

Terörle mücadelede örgütlere ağır darbeler indirdik. Hareket kabiliyetini bitme noktasına getirdik. En büyük pay şehitlerimize ve gazilerimize aittir.

Silahlı kuvvetlerimiz tehditleri sınırlarımıza dayanmadan bertaraf etmek için cansiperane mücadele vermekte. Spekülasyonlar oluşturulmakta. Kahraman Mehmetçiğin mücadelesine zarar verme amaçlı olduğu görülmektedir.

Stratejik ön görüden yoksun, bilinçsiz söylemlere de şahit oluyoruz. Yakın geçmişte yaşananları unutmuşa benziyorlar. Böyle hassas konuda birlik içinde olmak yerine acıların siyasi malzeme yapılması kabul edilemez. 2015'ten itibaren yurt içinde birçok bölgede PKK, YPG, DEAŞ saldırılarında artış yaşandı.

Çok sayıda kahramanımızı şehit verdik. Mayın ve el yapımı patlayıcılar ile çok sayıda güvenlik gücümüz şehit oldu. Süreci farklı değerlendirenler var. Suriye'de bedel ödediğimiz söyleniyor ancak oradaki tedbirleri almadan önce ödemiştir. Harekatlarımız hem bizim hem bölge halkının menfaatlerine uygun şekilde devam ediyor.

Terörü kaynağında yok etme stratejisi uyguladık. Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarımızın icrasına da başlanmıştır. 2019 yılında başlatılan pençe harekatları ve eylemlerin kısıtlanmasında önemli başarı sağlanmıştır. Üs bölgeleri sayesinde yaklaşık 300 kmlik 30 km derinlikte güvenli hat oluşturduk. Pençe Kilit operasyonu ile kilit kapatılmış, emniyetimiz tesis edilmiştir. Aralarında PKK'nın üst düzey yöneticilerinin de olduğu çok sayıda kadro etkisiz hale getirildi. Pençe harekatlarımız sonrası ağır tahribata uğrayan PKK harekat alanlarımızı öncelikli hale getirdi. Sivil yerleşim yerlerini de örtü olarak kullanmaktalar.

Irak'taki varlığımız sayesinde ülkemizin tamamında güvenlik ve huzur ortamı tesis edildi. Teröristler temizlendikçe yatırımlar büyük bir ivme kazanmıştır. Sık sık bölgeye gidiyorum. Sizlerin de huzur ortamını görmeniz için bu şehirlerimizi görmenizi tavsiye ediyorum. Gabar'da petrol çıkıyorsa, Hakkari yaylaları turist ağırlıyorsa bunlar terörü kaynağında yok etme stratejisi sayesindedir.

Kahraman Mehmetçik zorlu arazi ve iklim koşullarında canını dişine takarak görev yapıyor. Şehit ve gazilerimizin olduğu da oluyor. Teröristler artık son çırpınışlarını yapıyor. Hain teröristler tarafından üs bölgelerimize yapılan saldırılar görüş mesafesi olmayan ortamlarda kalleşçe sergilendi. Üs bölgelerimize yaklaşan teröristlerin çoğu etkisiz hale getirildi. Kahraman evlatlarımız üs bölgelerinde her türlü donanıma sahip şekilde görevini yürütüyor. ihtiyaç duyduğu her türlü mühimmat ve ikmal kesintisiz karşılanmakta. Topla 80 doktorumuz üs bölgelerinde görev yapmakta.

Güvenlik tedbirlerini sürekli olarak arttırıyoruz. Tesisler aşama aşama geliştirilmektedir.

Bugün artık yurt içinden tek bir şehit haberi gelmiyor, üs bölgelerimize tek bir saldırı yapılmıyor. Bu da terörü kaynağında yok etme stratejimizin başarısını gösteriyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan açıklamalarda bulunuyor.


OYLAMA YAPILACAK

Görüşmelerin tamamlanmasından sonra, terörün lanetlendiği ve terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğinin vurgulandığı TBMM Başkanlık tezkeresinin okunup oylanması planlanıyor.

Son dakika: Pençe Kilit bölgesinde şehit olan askerlerimiz son yolculuklarına uğurlandı

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