Ordu'da tomruk kamyonu devrildi: 21 ton tomruk yola saçıldı
Giriş Tarihi: 17 Eylül 2025 22:59
Ordu'nun Akkuş ilçesinde seyir halinde olan tomruk yüklü kamyon, makasının kırılması sonucu devrildi. Kazada 21 ton tomruk yola saçılırken, sürücü kazayı yara almadan atlattı.
