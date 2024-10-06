Ordu'da patpat devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Giriş Tarihi: 06 Ekim 2024, 22:46 Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2024, 22:46

Ordu'nun Aybastı ilçesinde "patpat" olarak bilinen tarım aracının devrilmesi sonucu 1 çocuk hayatını kaybederken, 1'i ağır 3 çocuk da yaralandı.

Kaza, Aybastı ilçesi Armutlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, İdris Kırca yönetimindeki patpat olarak adlandırılan tarım aracı, sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada sürücünün oğlu Kağan Kırca (6) hayatını kaybederken, patpatda bulunan diğer çocuklarından Handenur Kırca (5) ağır, Emirhan (11) ve Egehan (9) ise hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Aybastı Devlet Hastanesine kaldırdı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.