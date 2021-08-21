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Ordu’da 900 yataklı şehir hastanesi yükseliyor! 2 yılda tamamlanacak...

Ordu’da 900 yataklı şehir hastanesi yükseliyor! 2 yılda tamamlanacak...
21.08.2021 12:00
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Ordu'da, 250 dönüm arsa üzerinde inşaatına başlanan 900 yatak kapasiteli şehir hastanesinde çalışmalar devam ediyor. Ordu’da yapılmasına başlanan 900 yataklı şehir hastanesinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Çevre yolunun hemen altında, Ordu Üniversitesi yerleşkesi içerisinde yer alan ve üniversitenin yer tahsis ettiği şehir hastanesinin 2 yılda tamamlanması hedefleniyor. Ordu’nun en temel ihtiyaçlarından birisi olan şehir hastanesinin tamamlanması ile yıllardır beklenen hastane sorunu da çözüme kavuşacak.


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