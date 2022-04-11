RAMAZAN İMSAKİYE
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Ordu Ünye'de şüpheli ölüm! 2 çocuk annesi Öznur Temiz yatakta çıplak halde ölü bulundu

Ordu Ünye'de şüpheli ölüm! 2 çocuk annesi Öznur Temiz yatakta çıplak halde ölü bulundu
11.04.2022 19:14

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Ordu'da, 3 gündür haber alınamayan Öznur Temiz, yalnız yaşadığı evde çıplak halde ölü bulundu. Öte yandan Öznur Temiz'in dini nikahla birlikte yaşadığı N.T.'nin resmi nikahlı eşi C.T.'nin de 2 gün önce evinin balkonundan düştüğü ortaya çıktı. Olaylar arasında bağlantı olduğu şüphesiyle soruşturmayı çok yönlü sürdüren polis, eve girip çıktığı belirlenen şüpheliyi arıyor. İşte detaylar...

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Ordu'da, 3 gündür haber alınamayan Öznur Temiz (27), yalnız yaşadığı evde çıplak halde ölü bulundu.

Olay, Ünye ilçesi Çamurlu Mahallesi Arif Kaptan Sokak'taki 6 katlı binanın 2'nci katında, dün akşam saatlerinde meydana geldi.

Eşiyle boşanma aşamasında olan 2 çocuk annesi Öznur Temiz'den haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine, adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zile basan polisler, kapı açılmayınca çilingir yardımıyla eve girdi.

ÖZNUR TEMİZ ÇIPLAK HALDE ÖLÜ BULUNDU
Evde inceleme yapan polis, Öznur Temiz'i, yatakta, çıplak halde, üzerinin bir kısmı battaniyeyle örtülü olarak hareketsiz yatarken buldu.

Hayatını kaybettiği belirlenen Temiz'in cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Ordu Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.



EVE GİRİP ÇIKAN ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ
Polis, Temiz'in ölümüyle ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Araştırmada Öznur Temiz'in evine 1 kişinin girip çıktığı tespit edildi. Temiz'in telefon kayıtlarını ve yakın ilişki kurduğu kişileri araştıran emniyet güçleri, kimliği tespit edilen ve ismi açıklanmayan 1 erkek şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

UYUŞTURUCU OLDUĞU DEĞERLENDİRİLEN MADDELER BULUNDU
Evdeki incelemelerde ise uyuşturucu olduğu değerlendirilen maddeler bulundu. Kesin ölüm nedeni, otopsinin ardından belirlenecek Temiz'in çocuklarının da anneannesinde kaldığı öğrenildi.

İKİ OLAYIN BAĞLANTISI ARAŞTIRILIYOR
Öte yandan, Öznur Temiz'in 1 yıl önce aralarında dini nikah kıydığı N.T.'nin, resmi nikahlı eşi C.T.'nin de önceki gün, 1'inci kattaki evinin balkonundan düşüp yaralandığı ortaya çıktı.

ÇELİŞKİLİ İFADELER
Çelişkili ifadeler veren C.T.'nin en son sorgusunda, çamaşır asarken dengesini kaybedip düştüğünü söylediği öğrenildi.

Olaylar arasında bağlantı olduğu şüphesiyle soruşturmayı çok yönlü sürdüren polis, eve girip çıktığı belirlenen şüpheliyi arıyor.

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