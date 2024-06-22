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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 22 Haziran 2024, 12:24 Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2024, 12:24

Ordu Altınordu'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Ordu'nun Altınordu İlçesi Atatürk Bulvarı üzerinde trafik kazası meydana geldi. Kontrolden çıkan minibüsün refüje çarparak yan yattığı feci kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Ordu Altınordu İlçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametinden Giresun'a doğru giden Bekir Çavaş'ın (46) kullandığı 52 S 0217 plakalı minibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüjde bulunan ağaçlara, ardından refüj üzerindeki beton aydınlatma direğine çarptı, sonrasında da yan yattı. Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan Kerem Akköse (25), Mervenur Öztürk (31), Zeynep Gazali Yüksel (42) ve Mustafa Öztürk (52) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından çeşitli hastanelere götürülerek tedavi altına alındı. Kazada ağır yaralanan Mustafa Öztürk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza anı kamerada
Öte yandan kaza anı çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde minibüsün kayganlaşan yolda kontrolden çıktığı, sonrasında refüjdeki ağaçlara ve aydınlatma direğine çarptığı, yan yattıktan sonra da sürüklenmeye devam ettiği görülüyor.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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