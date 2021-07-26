Onur Eker neden öldü? Eker'in vücudunda sarsıcı iğne izleri...

Onur Alp Eker neden öldü? Ankara’da kaçan kurbanlık koyunu aramaya çıktıktan sonra kaybolan Onur Alp Eker’in cansız bedeni bulunmuştu. 19 yaşındaki genç öğrencinin ölüm sebebine ilişkin ilk rapor ortaya çıktı. Yapılan incelemede şüpheli bir duruma rastlanmamıştı. Soruşturmada ulaşılan detaylı bilgilere göre; Eker’in vücudunda çok sayıda arı iğnesi izine rastlandı. Peki; Onur Alp Eker neden öldü?

Onur Alp Eker neden öldü? Kaçan kurbanlık koyunu ararken kaybolan ve daha sonra cansız bedeni bulunan 19 yaşındaki genç tıp öğrencisi Onur Alp Eker'in ölümüne ilişkin detaylar belli oldu. Onur Alp Eker ölüm sebebi nedir sorusu merak edilmeye başlanmıştı. Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre yapılan ön otopside Eker'in vücudunda çok sayıda arı iğnesi izine rastlandı. Peki; Onur Eker neden öldü?

ONUR EKER NEDEN ÖLDÜ?

Eker'in kaybolduğu bayramın birinci günü mahallede bulunan camiden kayıp anonsu yapıldığı ve mahalleden gönüllülerinde aramalara dahil olduğu öğrenildi. Eker'in cansız bedenine ilk olarak, arama faaliyetlerine gönüllü katılan 16 yaşındaki bir genç ulaştı.

Eker'in cansız bedenine etrafa yayılan kokuyu takip ederek ulaşan genç, daha sonra babasına haber verdi. Olay yerine jandarma, polis ve arama kurtarma ekiplerinin gelmesiyle yerde yüzüstü yatan cansız bedenin Onur Alp Eker'e ait olabileceği değerlendirildi. Teşhis için dede Zühtü Erdoğan Onur Alp Eker'in cansız bedeninin bulunduğu alana getirilirken Erdoğan gördükleri karşısında gözyaşlarına hakim olamadı.

Emniyet, jandarma ve arama kurtarma ekiplerinden oluşturulan timlerin canla başla 3 gün boyunca gerçekleştirdiği aramalar sonucunda cansız bedenine ulaşılan Eker'in, cesedi, yapılan incelemelerin ardından ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna getirildi. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi sonrasında Eker'in cenazesi Ahmet Efendi Camiinde kılınan namazın ardından Karşıyaka Mezarlığına defnedildi.

Sabah'ın haberine göre Cumhuriyet Savcısı eşliğinde yapılan ön otopsi sonucunda Onur'un vücudunda delici, kesici, ateşli silahlı hiçbir yara izine rastlanılmadı. Yapılan tespitlerde, Eker'in öldüğü bölgenin yaklaşık 150 metre ilerisinde çardak ve arı kovanlarının bulunduğu belirlendi. Yapılan ön otopsisinde vücudunda çok sayıda arı iğnesi izine rastlandı.

Onur'un ölümünün arı sokmasından ya da beyin kanamasına bağlı olduğu öngörülüyor. Kesin ölüm sebebi Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporla netlik kazanacak.