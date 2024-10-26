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Önünde seyreden otomobile çarptı: 1'i çocuk 5 yaralı
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Önünde seyreden otomobile çarptı: 1'i çocuk 5 yaralı

Giriş Tarihi: 26 Ekim 2024, 22:54 Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2024, 22:54

Kocaeli'nin Derince ilçesinde otomobilin önünde seyreden araca çarpması neticesinde meydana gelen kazada 1'i çocuk 5 kişi yaralandı. Kaza, D-100 kara yolu Sırrıpaşa Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 41 KF 239 plakalı otomobil, önünde seyreden 41 ALN 771 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada 1'i çocuk 5 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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