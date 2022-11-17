Önce taciz sonra dayak! Genç kızlara dehşeti yaşattı: Canımızı zor kurtardık

Hatay'da iki genç kız, kaldırımda yürürken bir kişinin sözlü tacizine ve ardından da saldırısına uğradı. Genç kızların korku dolu anları güvenlik kamerasına yansırken saldırgan yakalandı.

ÖNCE SÖZLÜ TACİZ SONRA DAYAK

Genç kızların dehşeti yaşadığı olay İskenderun'un en işlek caddelerinden Prof. Muammer Aksoy Caddesi'nde yaşandı. Mola için iş yerinden çıkan iki genç kız, markete gittikleri sırada kaldırımda duran bir kişi tarafından sözlü ve fizki saldırıya uğradı.

ÇEVREDEKİLER KURTARDI

Çevredeki vatandaşların yardıma koşması ile genç kız saldırganın elinden kurtarıldı. Olay yerine gelen polis şüpheli A.Ç.'yi gözaltına alırken, olay kameralara da yansıdı.

"SAÇIMDAN TUTUP YERE ATTI"

Saldırıdan dolayı psikolojisinin bozulduğunu belirten E.Ö. adlı genç kız, şahsın kendilerine önce çirkin sözler sarf ettiğini, ardından da saldırarak darp ettiğini söyledi. E.Ö., "Bana saldırdı, saçımdan tutup yere attı, yüzüme yumruk atmaya başladı. Yerde sürükledi. Bu şahıs serbest kalırsa ben ne yapacağım. Bana tekrar saldırır diye korkuyorum. Nasıl işe gidebileceğim, nasıl çarşıda dolaşacağım. Korkuyorum, lütfen gereği yapılsın" dedi.

"CANIMIZI ZOR KURTARDIK"

Saldırıya uğrayan diğer genç kız A.Ö. ise saldırganın kendilerine sözlü tacizde bulunup küfrettiğini belirterek şunları söyledi:

"Sözlü tacizde bulundu ve küfretti. Ardından da yine konuşmaya devam etti. Biz de 'kime söylüyorsunuz' dediğimizde ise bize saldırdı. İş yerinden arkadaşlarımız ve çevrede bulunan vatandaşlar geldi. Canımızı zor kurtardık. Şikayetçi olduk, darp raporumuzu aldık. Can güvenliğimiz yok. Bu işin üstü kapatılmasın, bu insan ceza almasını istiyoruz"

Genç kızlar korku dolu olayın ardından polise giderek saldırgandan şikayetçi oldular. Polis ekipleri, şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı. Saldırganın gözaltındaki işlemleri sürüyor.