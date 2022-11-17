Haberler Haber Videoları Önce taciz sonra dayak! Genç kızlara dehşeti yaşattı: Canımızı zor kurtardık

Önce taciz sonra dayak! Genç kızlara dehşeti yaşattı: Canımızı zor kurtardık

Önce taciz sonra dayak! Genç kızlara dehşeti yaşattı: Canımızı zor kurtardık
17.11.2022 16:59

OTOMATİK OYNAT

Haber 00:33
Türkiye düşmanı yine sahnede
Haber 01:00
Bakan Akar acı haberi verdi!...
Haber 03:46
Barış Yarkadaş’ın skandal...
Haber 02:11
Başkan Erdoğan duyurdu: O...
Haber 01:25
PKK'ya rahat yok! 1071...
Haber 00:57
‘KORKUT'an bir yanımız olduğu...
Haber 01:48
Stüdyoya daldı herkes şaşkına...
Haber 37:49
Başkan Erdoğan'dan önemli...
Haber 01:19
İstiklal Caddesi'ndeki...
Haber 00:37
Başkan Erdoğan'dan muhabire...
Haber 02:38
Başkan Erdoğan Scholz ile bir...
Haber 04:58
Ümraniye'de feci son! Yanarak...

Hatay’ın İskenderun ilçesinde bir kişi, kaldırımda yürüyen iki genç kıza önce sözlü tacizde bulundu daha sonra darbetti. Genç kızlar çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılırken yaşananlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kızların şikayeti üzerine yakalanan şahsın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haber Videoları

Hatay'da iki genç kız, kaldırımda yürürken bir kişinin sözlü tacizine ve ardından da saldırısına uğradı. Genç kızların korku dolu anları güvenlik kamerasına yansırken saldırgan yakalandı.

ÖNCE SÖZLÜ TACİZ SONRA DAYAK
Genç kızların dehşeti yaşadığı olay İskenderun'un en işlek caddelerinden Prof. Muammer Aksoy Caddesi'nde yaşandı. Mola için iş yerinden çıkan iki genç kız, markete gittikleri sırada kaldırımda duran bir kişi tarafından sözlü ve fizki saldırıya uğradı.

ÇEVREDEKİLER KURTARDI
Çevredeki vatandaşların yardıma koşması ile genç kız saldırganın elinden kurtarıldı. Olay yerine gelen polis şüpheli A.Ç.'yi gözaltına alırken, olay kameralara da yansıdı.

"SAÇIMDAN TUTUP YERE ATTI"
Saldırıdan dolayı psikolojisinin bozulduğunu belirten E.Ö. adlı genç kız, şahsın kendilerine önce çirkin sözler sarf ettiğini, ardından da saldırarak darp ettiğini söyledi. E.Ö., "Bana saldırdı, saçımdan tutup yere attı, yüzüme yumruk atmaya başladı. Yerde sürükledi. Bu şahıs serbest kalırsa ben ne yapacağım. Bana tekrar saldırır diye korkuyorum. Nasıl işe gidebileceğim, nasıl çarşıda dolaşacağım. Korkuyorum, lütfen gereği yapılsın" dedi.

"CANIMIZI ZOR KURTARDIK"

Saldırıya uğrayan diğer genç kız A.Ö. ise saldırganın kendilerine sözlü tacizde bulunup küfrettiğini belirterek şunları söyledi:

"Sözlü tacizde bulundu ve küfretti. Ardından da yine konuşmaya devam etti. Biz de 'kime söylüyorsunuz' dediğimizde ise bize saldırdı. İş yerinden arkadaşlarımız ve çevrede bulunan vatandaşlar geldi. Canımızı zor kurtardık. Şikayetçi olduk, darp raporumuzu aldık. Can güvenliğimiz yok. Bu işin üstü kapatılmasın, bu insan ceza almasını istiyoruz"

Genç kızlar korku dolu olayın ardından polise giderek saldırgandan şikayetçi oldular. Polis ekipleri, şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı. Saldırganın gözaltındaki işlemleri sürüyor.

SON DAKİKA