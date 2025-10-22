Önce çocuğa çarptı sonra da otomobilini park etme bahanesiyle kaçtı

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmeye çalışan 14 yaşındaki A.E.K. isimli çocuğa sürücüsü belirlenemeyen 46 AHP 336 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan çocuk yaralandı. Otomobilinden inen sürücü ile çevredekiler, yerde yatan çocuğun yardımına koştu. Bir süre acı içerisinde yerde yatan çocuk, çevredekilerin yardımıyla ayağa kalktı.



Yaralıyı bırakıp olay yerinden ayrıldı

İddiaya göre, bu sırada aracını yoldan çekme bahanesiyle otomobiline binen sürücü ise olay yerinden ayrılarak kayıplara karıştı. Hafif yaralanan çocuk, olay yerine gelen yakınları tarafından otomobil ile hastaneye götürüldü.