Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tartışmaların gölgesinde ABD ziyareti başladı.



Seçimlere giderayak zamanlaması manidar bir şekilde yapılan bu hamle 'icazet seferi' yorumlarını beraberinde getirirken Kılıçdaroğlu, bu durumu perdelemek için "bilim ve teknoloji için gidiyorum" maskesine sığındı.



'İcazet' söylemleri CHP liderini o kadar kaygılandırmış olacak ki; söz konusu ziyaretin hiçbir siyasal içeriği olmadığını iddia etti.





"ABD'DE HİÇ SİYASİ GÖRÜŞME İSTEMEDİM"

Konuya ilişkin CHP yandaşı mangır medyasının baş aktörü Halk TV'ye açıklamalarda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, "ABD'de hiç siyasi görüşme istemedim. Önerileri ise reddettim. Etrafımdaki tüm kurmaylarım buna şaşırdılar elbette. Siyasetin girdabından çıkıp dünyanın en parlak beyinleri ile geleceği konuşmaya geldim" ifadelerini kullandı.

ABD'DEN SONRA ROTA ALMANYA VE İNGİLTERE

ABD yolculuğunu 'ilk durak' olarak tanımlayan Kılıçdaroğlu, İngiltere ve Almanya'ya ziyaretler gerçekleştireceğini ve buralarda kendi tabiriyle 'dünyaya anlam katan değerli kişilerle' buluşacağını söyledi.

Kılıçdaroğlu, Washington - Londra - Berlin hattındaki trafiklerinin ardından Türkiye için yapısal bir reçete açıklayacağını da duyurdu.



Bu detay tüm dikkatleri üzerine topladı...



KİRLİ VE GİZLİ PAZARLIKLAR

CHP Genel Başkanı'nın icazet turunun ilk ayağı olan ABD'den sonra Avrupa hükümetlerinin kapısını arşınlaması, arka planda yapılacak olan kirli ve gizli pazarlıkları gündeme getirdi.



Ziyaretleri bitince Türkiye için yapısal reçete açıklayacağını ifade etmesi bu durumu destekler nitelikte.







'İCAZETİ' BİLİM VE TEKNOLOJİ İLE ÖRTBAS ETME ÇABASI

Tüm bu yaşananlar dikkate alındığında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD'ye yaptığı 'icazet' seferini 'bilim ve teknoloji' maskesiyle örtbas etme çabası da gözler önüne serildi.





TAKVİM.COM.TR'NİN DİKKAT ÇEKTİĞİ ÇARPICI DETAY

Öte yandan CHP liderinin ABD programı mercek altına alan takvim.com.tr, çok çarpıcı bir detaya ulaştı.



Kılıçdaroğlu, Amerikan derin devletinin kontrolü altında olan Johns Hopkins Üniversitesi'nde yaklaşan seçimlere ilişkin bir konuşma yapacak.



Bu üniversiteyla ilgili göze çarpan bir diğer detay ise 2008 yılında deyim yerindeyse CHP'nin kaderini tayin eden bir rapor yayımlaması.



Söz konusu raporda Deniz Baykal'ın tasfiyesinden, Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başına getirilişine kadar çarpıcı detaylar yer alıyor.





KILIÇDAROĞLU'NUN 'DERİN' YUVASI!

Johns Hopkins Üniversitesi, her ne kadar CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "yuvası" olsa da, o üniversitenin "derin" bir yönü daha var.



Kemal Kılıçdaroğlu daha CHP milletvekili iken, Ekim 2008 tarihinde Johns Hopkins Üniversitesi'ne bağlı Amerikan-İsveç merkezli Slikroad (İpek Yolu) Enstitüsü tarafından bir rapor hazırlandı.



Svante E.Cornell ve Hail Magnus Karavelli imzalı 75 sayfalık rapordaki "kehanet" gibi Türkiye senaryoları dikkat çekiciydi.



Raporun içinde Türkiye'yi sarsacak öngörülerden biri raporun 72. sayfasındaki ifadelerdi:



"CHP'den istifa etmeye ikna edilecek Deniz Baykal'la, yolsuzluklar konusunda kamuoyunun dikkatini çeken Kemal Kılıçdaroğlu yer değiştirecek. CHP, yeniden Avrupa tarzı bir sosyal demokrat parti olarak ortaya çıkacak."

Ne ilginç ki rapor yayınlandığında CHP Grup Başkan Vekili olan Kılıçdaroğlu, tam 2 yıl sonra 2010'da FETÖ'nün kaset kumpasıyla Deniz Baykal devrilip o koltuğa oturuyordu.





"BURADA BİR ROTA ÇİZİLİYOR"

Takvim.com.tr'nin dikkat çektiği bu detay A Haber ekranlarında da masaya yatırıldı.



Rapora ilişkin konuşan Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür şu ifadeleri kullandı;



Raporda 3 seçenek sunuluyor. Bunlardan bir tanesi muhalefetin dizayn edilmesi. Burada bir rota çiziliyor. Raporu yazan isimler bunu teslim ediyor ve bu rapor Deniz Baykal'ın önüne koyuluyor.

Deniz Baykal rapora bakıyor ve hiç oralı olmuyor. Bir adım sonrasına bakın. Kaset skandalına iki ay kala Deniz Baykal'ın öleceğine dair şeyler söyleniyor.





Bu esnada bir iş adamı olan İnan Kıraç, Deniz Baykal'a gidiyor ve 3 ismi yönetime sokmamasını istiyor. Onur Eymen, Mustafa Özyürek ve Önder Sav bu isimler.



KILIÇDAROĞLU SİYASİ HAYATININ PLANLADIĞI YERDE KONUŞACAK

Tesadüfe bakın ki aynı anlarda Kılıçdaroğlu da aynı şeyi Deniz Baykal'dan talep ediyor. Bu fotoğrafı bugüne getirin. Kılıçdaroğlu siyasi hayatının planlandığı bir yerde gidip konuşma yapacak.





TEPKİYİ GÖRÜNCE KÜLTÜR - SANAT GEZİSİNE ÇEVİRMEYE ÇALIŞTILAR

Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyareti üzerine yapılan yorumları değerlendiren Gazeteci Güngör Yavuzaslan, "Tepkiyi görünce bu geziyi, kültür-sanat- bilim gezisine çevirmeye çalıştılar" ifadelerini kullandı.