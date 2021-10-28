Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısının ardından gündme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Irak-Suriye tezkeresine HDP ile birlikte 'hayır' oyu veren CHP için, "Geçmişte PYD/PKK Türkiye'ye niye saldırsın ki diyenler bugün tezkereye hayır oyu vermiştir" ifadelerini kullanan Çelik, "Ortaya çıkan bu tablo CHP'nin tarihi açısından bir kırılmadır" dedi. Çelik, Başkan Erdoğan'ın Afrika temasları, 10 Büyükelçinin geri adım atması, Ermenistan'la normalleşme ve AB'nin Türkiye raporu konu başlıklarına da değindi.