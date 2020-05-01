RAMAZAN İMSAKİYE
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Ömer Çelik'ten CHP'li Özgür Özel'e sert tepki: Milletimizi tehdit edenlere karşı AK Parti dimdik ayaktadır

Ömer Çelik'ten CHP'li Özgür Özel'e sert tepki: Milletimizi tehdit edenlere karşı AK Parti dimdik ayaktadır
01.05.2020 00:19

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Darbe tehdidinde bulunan CHP'li Özgür Özel ve Canan Kaftancıoğlu'na sert tepki gösteren Çelik, "Milletimizi tehdit edenlere karşı AK Parti dimdik ayaktadır" dedi.


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