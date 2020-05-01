AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Darbe tehdidinde bulunan CHP'li Özgür Özel ve Canan Kaftancıoğlu'na sert tepki gösteren Çelik, "Milletimizi tehdit edenlere karşı AK Parti dimdik ayaktadır" dedi.
Ömer Çelik'ten CHP'li Özgür Özel'e sert tepki: Milletimizi tehdit edenlere karşı AK Parti dimdik ayaktadır
01.05.2020 00:19
- Ömer Çelik'ten CHP'li Özgür Özel'e sert tepki: Milletimizi tehdit edenlere karşı AK Parti dimdik ayaktadır
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