Ömer Çelik’ten CHP’li Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki

Son dakika… AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK toplantısı sonrası gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, CHP’li Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘MGK’ açıklamalarına tepki göstererek, ‘’Gerçek bir MGK sadece terörden değil, ülke ile ilgili her gelişmeyi ele alır. Bütün birimlerin görevi budur. Bunun en başında tabii ki Türkiye'nin etrafındaki ekonomik gelişmeler, dünyadaki küresel düzlemdeki ekonomik gelişmeler, bütün bunlar önemlidir. Milli güvenlik meselesi sadece asayişle ilgili değildir. MGK da kendisine yüklenmeye çalışılan vesayet güçlerinden tamamen ayrılmış, risk ve tehditlere odaklanmış şekilde güvenlik meselesini değerlendirmiştir. Bu açıdan Kılıçdaroğlu'nun 'meze' lafı da yakışıksızdır.‘’ ifadelerini kullandı.