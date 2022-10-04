Haberler Haber Videoları Ömer Çelik Twitter hesabından duyurdu! AK Parti'den tarihi çağrı: "Çarşamba günü herkesi ekran başına bekliyoruz"

Ömer Çelik Twitter hesabından duyurdu! AK Parti'den tarihi çağrı: "Çarşamba günü herkesi ekran başına bekliyoruz"

Ömer Çelik Twitter hesabından duyurdu! AK Parti'den tarihi çağrı: "Çarşamba günü herkesi ekran başına bekliyoruz"
04.10.2022 09:16

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Son dakika haberi! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Çarşamba günü Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın yapacağı grup konuşması bu tarihi mücadelenin yeni bir aşaması olacaktır." açıklamasında bulundu.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çarşamba günü Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın yapacağı grup konuşması bu tarihi mücadelenin yeni bir aşaması olacaktır." dedi.




Çelik'in açıklamalarından satır başları;

Hak ve özgürlükler mücadelesinin öncü siyasi hareketi biziz. Mücadele ettik, bedel ödedik, geri adım atmadık.

Çarşamba günü Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın yapacağı grup konuşması bu tarihi mücadelenin yeni bir aşaması olacaktır.

Çarşamba günü herkesi ekran başına bekliyoruz.

Cumhurbaşkanımızın açıklamaları, hak ve özgürlükler mücadelemizin tarihine atılmış çok güçlü bir imza olacaktır.

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