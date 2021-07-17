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Öldürülen Büyükşen çiftinin oğlu, jandarmaya sarılarak ağladı

Öldürülen Büyükşen çiftinin oğlu, jandarmaya sarılarak ağladı
17.07.2021 11:22
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Konya'nın Karatay ilçesi İsmil Mahallesi'nde 3 yıl önce evlerinde öldürülen Necla ve Metin Büyükşen çiftinin oğlu Osman Büyükşen, anne ve babasının cinayet şüphelilerinin bulunması için sosyal medya ve Müge Anlı'ya yaptığı çağrıların sonucunu aldı.


TUTUKLANANLARA TEPKİ GÖSTERDİ
Cinayeti azmettirdiği öne sürülen Abdullah Başdemir ve sevgilisi Esra Taş ile cinayete yardım ettikleri belirtilen ve Büyükşen çiftiyle aynı mahallede oturan Zeki Okşen ile kuzeni Mustafa Okşen'in yargılamalarını sabaha kadar adliye bahçesinde takip eden Osman Büyükşen, tutuklanan şüphelilere cezaevine götürülürken tepki gösterdi.

KATİLLERİ BU ADAMLAR YAKALADI
Gözyaşı döken Osman Büyükşen, anne ve babasının cinayetini aydınlatan özel ekipteki jandarmaya sarılarak, "Cinayeti bu adamlar çözdü. Anne ve babamın katillerini bu adamlar yakaladı" diyerek, ağladı.

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