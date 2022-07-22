Avrupa'da yüzlerce insanın ölümüne sebep olan kavurucu sıcakların Türkiye'ye de geleceği açıklandı. Konuyla ilgili olarak Meteoroloji Genel Müdürlüğü il il hava durumunu paylaşarak belirtilen saatlerde ve günlerde vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Peki, Türkiye'ye sıcak havalar ne zaman gelecek? 2022 sıcak havalar hangi gün gelecek? İşte il il hava durumları ve konu hakkında detaylar...

İSTANBUL 4 GÜNLÜK HAVA DURUMU!

İstanbul'da bugün itibariyle sıcaklıklar en yüksek 31, en düşük 20 dereceyi bulacak. Cuma günü 1 derece daha artacak olan sıcaklık haftasonu aynı şekilde devam edecek.

2022 İL İL GÜNCEL HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ!

KAVURUCU SICAKLAR NE ZAMAN GELECEK 2022?

Meteoroloji Uzamanı Prof. Dr. Orhan Şen, "İstanbul'da bugün 30 olan hava sıcaklığı cuma günü 35 derece olacak. Fransa'da 45.9 derece ölçüldü. Bu, rekorun da rekorudur. Sıcak hava, artık deprem, sel baskını gibi bir doğal afet" açıklamasında bulundu.

Şen konuyla ilgili açıklamalarda bulunurken aşırı sıcaklıklar ile ilgili olarak da vatandaşlara uyarıda bulundu. Şen tarafından yapılan uyarılar şu şekilde; "Sıcak havada vücut terleyerek vücut ısısını regüle etmeye ve kendisini 37 derecede tutmaya çalışır. Vücut üstündeki ter kurumadan ikinci bir terleme olursa, tansiyon düşer ve bayılma meydana gelir.""Orman yangınlarında 3 meteorolojik faktör var. Bunlar nem, sıcaklık ve rüzgârdır. Cuma günü oluşacak sıcak hava dalgasıyla bu risk Türkiye'de de artacaktır. ""Ormanlara girişin yasaklanması ve mangal yakılmasının yasaklanması gerekiyor. Çok ufak şeylerden yangın çıkabilir."

AŞIRI SICAK HAVALARDA NELER YAPILMALI?

Prof. Dr. Orhan Şen kavurucu sıcaklıklar için yaptığı açıklamada "Sıcak hava dalgası Türkiye'de Marmara, Ege ve Akdeniz'e cuma günü gelecek. Ankara'da da 28 iken 32 derecelere çıkacak, Antalya'da 37 derece iken 40 dereceyi geçecek. İstanbul'da 2 veya 3 gün, Akdeniz'de ise yaklaşık 5 gün sürmesi bekleniyor. Bir sıcak hava dalgası 10-15 gün kalmaz zaten. Kaldığı takdirde hasarı çok büyük olur. Tatile gidenler lütfen 'Para verdik denize girmeyelim mi?' diye düşünmesinler. Sabah 11.00 ile 16.00 saatleri arasında denize girmeyin. Sağlığınız daha önemli. Şapkasız, gözlüksüz çıkmayın. Bol ve açık renk kıyafetler giyin." uyarısında bulundu.