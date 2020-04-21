Okullar ne zaman açılacak? Uzaktan eğitim devam edecek mi? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yazın yapılacak telafi eğitimi açıklamasından sonra yaz tatili iptal mi sorusuna yanıt aranıyor. Okullar yazın açık mı olacak? Kovid-19 salgını nedeniyle eğitim öğretime Mayıs ayı başına kadar ara verilmişti. TBMM’de yasalaşan telafi eğitimleriyle ilgili tasarının ardından yaz tatili iptal mi sorusu gündeme geldi. Okullar yazın açık mı olacak? İşte detaylar...
Okullar ne zaman açılacak? Uzaktan eğitim devam edecek mi?
21.04.2020 22:11
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