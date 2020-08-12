Okullar ne zaman açılacak tarih son dakika değişti mi? Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı?

12.08.2020 12:26

Okullar ne zaman açılacak tarih son dakika değişti mi? Sorusu milyonlarca öğrencinin gündeminde yer alıyor. Bu bağlamda önceki gün Başkan Erdoğan başkanlığında yapılan kabine toplantısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın pandemiyle ilgili son verileri Erdoğan ve kabine üyeleriyle paylaştığı belirtildi. Toplantıda okulların durumunun da gündeme geldiği ancak bu konudaki son kararın Bilim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda alınacağı ifade edildi. Milli Eğitim Bakanlığı, 2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada, ''2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme süreci nihai aşamadadır. Bilim Kurulu toplantısı sonucuna göre alınacak karar, en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır.'' ifadeleri kullanıldı. Peki, okulların açılacağı tarih değişti mi? 2020-2021 okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı?