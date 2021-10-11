Haberler Haber Videoları Okullar kapanacak mı? Korona için yeni tedbirler alınacak mı? Kritik Kabine Toplantısı bugün

Okullar kapanacak mı? Korona için yeni tedbirler alınacak mı? Kritik Kabine Toplantısı bugün

Okullar kapanacak mı? Korona için yeni tedbirler alınacak mı? Kritik Kabine Toplantısı bugün
11.10.2021 13:29
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Kabine Toplantısı hakkında araştırmalar hafta başında büyük bir hız kazandı. Başkan Recep Tayip Erdoğan'ın başkanlığında düzenlenecek kritik toplantıda; vaka sayıları, aşı çalışmaları, yüz yüze eğitim ve okulların son durumu gibi önemli konular masada olacak. Ayrıca toplantıda market ve pazarlarda özellikle son dönemlerde dikkat çeken fahiş fiyatlar yer alacak. 30 bin seviyelerinde ilerleyen vaka sayıları nedeniyle atılacak adımlar vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Kabine'de aşısızlara yönelik ek tedbir alınıp alınmayacağı da bir diğer önemli konulardan olacak. Peki, 11 Ekim Kabine Toplantısı kararları nelerdir? Okullar kapanacak mı? Kabine Toplantısı ile yasaklar geri gelecek mi? İşte detaylar!

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