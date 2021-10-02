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Oğuzhan Asiltürk'e son veda! Başkan Erdoğan: Haklarımızı helal ettik

Oğuzhan Asiltürk'e son veda! Başkan Erdoğan: Haklarımızı helal ettik
02.10.2021 13:39
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Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk dün 86 yaşında hayatını kaybetti. Asiltürk'ün cenazesi Hacıbayram Veli Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedilmek üzere yola çıktı. Cenaze namazına Başkan Erdoğan da katıldı. Başkan Erdoğan cenaze töreninde,"Her şeyden önce şu anda musallada bulunan değerli büyümüz Asiltürk ağabeyimizi Hakk'a uğurlarken son görevimizi yapıyoruz. Uzun yıllar beraber olduk. Siyaset hayatı içerisinde bu ülkeye bu millete çok büyük emekleri geçti, çok büyük emekleri oldu. Bizleri haşru cem eylesin, bu yolculukta bizleri yalnız koymasın. Dualarımızı ihmal etmediğimize inanıyorum. Haklarımızı helal ettik. İnşallah cennetiyle bizleri müşerref kılsın." dedi.


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