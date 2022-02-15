OGS kaldırıldı mı? OGS HGS değişimi nereden ve nasıl yapılır?

Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) ve Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) hakkında önemli bir gelişme yaşandı. 31 Mart'tan itibaren yeni bir dönem başlayacak. Araç sahipleri ise bazı soruların yanıtlarını merak ediyor. Peki, OGS kalktı mı? OGS yerine HGS etiketi nasıl ve nereden alınır? OGS'de kalan para nasıl alınacak? İşte haberin detayı...

OGS KALKTI MI? OGS YERİNE HGS ETİKETİ NASIL VE NEREDEN ALINIR?

31 Mart'tan itibaren OGS kaldırılarak otoyol ve köprü geçiş ücretlerinin HGS üzerinden tahsilatına devam edilecek.

OGS etiketi olan araç sahiplerine OGS cihazının alındığı bankadan ücretsiz olarak HGS etiketi verilecek ve hesapları HGS hesaplarına dönüştürülecek.

KGM'den yapılan açıklamada "Daha iyi hizmet verebilmek adına, 31 Mart 2022'den itibaren Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) kaldırılarak otoyol ve köprü geçiş ücretlerinin Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) üzerinden tahsilatına devam edilecek." denildi.

Yeni düzen 31 Mart 2022'den itibaren başlayacak. OGS etiketine sahip araç sahiplerinin bankalara giderek ücretsiz HGS etiketine sahip olacağını ve hesaplarının da buna dönüştürüleceği açıklandı.

HGS (HIZLI GEÇİŞ SİSTEMİ) HAKKINDA BİLGİ

Hızlı Geçiş Sistemi, Boğaz Köprüleri ve Otoyol geçişlerinde ödemenin pasif RFID teknolojisi kullanılarak gerçekleştirildiği Türkiye'de 17 Eylül 2012 tarihinde kullanılmaya başlanan bir ücretlendirme sistemidir.

OGS (OTOMATİK GEÇİŞ SİSTEMİ) HAKKINDA BİLGİ

OGS'nin açılımı Otomatik Geçiş Sistemi'dir ve araç içine yerleştirilen elektronik bir cihaz sayesinde köprü ve otoyollardan duraksamadan geçmeyi sağlar.