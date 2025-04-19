Öğrencinin dili boğazına kaçtı! Müdür yardımcısı hayat kurtardı: O anlar kamerada

Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki Fırat İlköğretim Okulu'nda 17 Nisan'da meydana gelen olayda, teneffüs sırasında arkadaşlarıyla oyun oynayan 4. sınıf öğrencisi Şahin H. (11) aniden yere yığıldı. Dili boğazına kaçan ve baygınlık geçiren öğrenciyi gören öğretmenler, durumu ilk yardım eğitimi olan Müdür Yardımcısı Hüseyin Kılınç'a bildirdi.
Kılınç, hızlı bir şekilde öğrencinin boğazına kaçan dilini eliyle çıkararak nefes almasını sağladı. Müdahalenin ardından okula çağrılan ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay anı, okulun güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.