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Oğluyla tartışan çocuğu ezen kadın:
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Oğluyla tartışan çocuğu ezen kadın: "Kazayla oldu"

Giriş Tarihi: 01 Kasım 2024 17:56 Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2024 17:56

Bolu'nun Gerede ilçesinde oğluyla tartışan çocuğu otomobiliyle ezdiği iddiasıyla yargılanan kadın ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanık olayın kazara meydana geldiğini ifade ederek, "Oğluma boncuk atan çocukları görünce arabayı sağa çektim yavaşladım, hatta durdum. Araba bir anda hareket etti. Benim isteğim dışında hareket etti" dedi. 12 yaşındaki çocuğun annesi ise "Doktorlar, oğlumun omzundan ameliyat olacağını söyledi. Bu ameliyatı hayati tehlikesi yüksek olduğu için hiçbir doktor yapmak istemiyor. Benim oğlum bir daha cimnastik yapamayacak" ifadelerini kullandı.

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