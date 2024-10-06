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Ödemiş'te elektrikli bisiklet ile motosiklet çarpıştı: 2 ağır yaralı
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Ödemiş'te elektrikli bisiklet ile motosiklet çarpıştı: 2 ağır yaralı

Giriş Tarihi: 06 Ekim 2024, 01:00 Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2024, 01:07

İzmir’in Ödemiş ilçesinde, elektrikli bisiklet ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi ağır yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Ödemiş'te elektrikli bisiklet ile motosiklet çarpıştı. Kaza, saat 18.15 sıralarında Ocaklı Mahallesi Birgi Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Ödemiş- Birgi Mahallesi istikametinde seyir halinde olan L.Ö. yönetimindeki 35 CFN 588 plakalı motosiklet, M.D.'nin kullandığı elektrikli bisiklet ile çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, kaza anı ise çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde; yolun karşısına dönmeye çalışan elektrikli bisikletin motosiklet ile çarpıştığı anlar yer aldı.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

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