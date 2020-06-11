Oda TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız devlet sırlarını yayınladığı ortaya çıktı

11.06.2020 10:21

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Oda TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız ile ilgili soruşturma sürüyor. Oda TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız’ın Astsubay E.B.’den gizli bilgiler aldığı, bir kısmını yayınladığı ortaya çıktı...

Milli İstihbarat Teşkilatı mensubu şehitleri deşifre ettikleri gerekçesiyle geçtiğimiz aylarda ODA TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ve Haber Müdürü Barış Terkoğlu gözaltına alınmış, yürütülen soruşturma kapsamında 'İstihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. İki ODA TV personeli halen tutuklu bulunurken dün sabah saatlerinde Ankara merkezli önemli bir gelişme yaşanmıştı.

ODA TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Uğur Yıldız, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'Askeri casusluk' suçlamasıyla yürüttüğü bir soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Yıldız ile birlikte Tele 1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel ve İstanbul'da 1. Ordu Komutanlığı'nda görevli Astsubay E.B. isimli şüpheli de gözaltına alınmıştı.

MÜYESSER İLE GÖRÜŞMELERİ TESPİT EDİLDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen dosyaya ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı. Başsavcılığın önce 'Siyasal ve askeri casusluk' suçundan astsubay E.B.'yi takibe aldığı, geçtiğimiz Aralık ayında telefonlarının dinlenmeye başlandığı, şüphelinin Müyesser Uğur Yıldız adına kayıtlı hat ile sık sık irtibatta olduğu belirlendi.

İkilinin sadece suç içerikli 29 görüşmesinin bulunduğu belirlendi. Astsubay E.B.'nin Ankara'daki bir kurumda çalışan eşi A.B. adına kayıtlı telefonu da suç içerikli konuşmalarda kullandığı saptandı. Bu görüşmeler Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tapeleştirildi.

TEK TEK NOT ALDI

1. Ordu Komutanlığı'nda kritik bir görevde bulunan E.B.'nin Libya Harekâtı ve Idlib'deki askeri sırlarla ilgili Müyesser Uğur Yıldız'ı sık sık aradığı, 'Abla iyi dinle bak' diyerek kritik bilgiler verdiği, Müyesser Yıldız'ın da bilgileri tane tane not aldığı anlaşıldı. Yıldız'ın bu sırada E.B.'ye sıkça teşekkür etmesi dikkat çekti.

E.B.'nin Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı'ndan birliklere gönderilen mahrem askeri bilgileri bile Müyesser Uğur Yıldız'a tek tek okuduğu belirlendi. Yıldız'ın sık sık bilgileri tekrarlattığı, aldığı bilgiler karşısında şaşkınlık yaşadığı da kaydedildi. E.B.'nin görüşmelerde gerek devlet büyüklerini gerekse de hükümeti ağır ifadelerle eleştirmesi de dikkat çekti.

BU SIRLARI NEREDE KULLANDI?

Müyesser Uğur Yıldız'ın bu bilgileri ne yaptığı, hangi amaçla kullandığı araştırma altına alındı. Yıldız'ın ilişkileri araştırılıyor… Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'Siyasi ve askeri casusluk' suçu kapsamında yürüttüğü soruşturmada Tele 1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel de şüpheli olarak bulunuyor.