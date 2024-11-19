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Ocakta unutulan tencere az kalsın felaketi getirecekti!
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Ocakta unutulan tencere az kalsın felaketi getirecekti!

Giriş Tarihi: 19 Kasım 2024 01:19 Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2024 01:35

Nevşehir’de ocakta unutulan patates kızartması yangına neden oldu. Soğukkanlı davranan genç kız, tencerenin üstüne ıslak havlu örterek muhtemel bir faciayı önledi. Olay, 2000 Evler Mahallesi Şehit Musa Taşdemir Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir apartta meydana geldi. Apartta tek başına kalan ve ismi öğrenilemeyen üniversite öğrencisi genç kız, patates kızartması yapmak istedi. Ocak üzerinde uzun süre unutulan patates kızartması bir anda alev aldı. Ocaktaki tencerenin yandığını gören genç kız havluyu ıslatarak tencerenin üzerine kapattı. Tencere daha sonra sokağa çıkarıldı. Genç kızın yapmış olduğu bu hareket muhtemel bir faciayı da önlemiş oldu. Durumu öğrenen diğer öğrencilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde yangının büyümeden söndürüldüğü anlaşılırken ekipler de normale döndü.

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