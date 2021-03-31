Haberler Video Haber Videoları O terörist Mardin'de yakalandı! Adana Valiliği saldırısına...

O terörist Mardin'de yakalandı! Adana Valiliği saldırısına...

O terörist Mardin'de yakalandı! Adana Valiliği saldırısına...
31.03.2021 14:10
Ana Sayfa 01:19
O terörist Mardin'de...
Ana Sayfa 02:04
2. el otomobillere yeni...
Ana Sayfa 32:37
Darbe ile doğup darbeleri...
Ana Sayfa 08:24
TÜSİAD yine siyasete...
Ana Sayfa 00:41
EDHO'nun Zeynep'i Ece...
Ana Sayfa 00:59
Afrin'deki Mehmetçik'ten...
Ana Sayfa 00:38
3 terörist etkisiz hale...
Ana Sayfa 03:24
2.8 milyon doz BioNTech aşısı...
Ana Sayfa 00:28
Arzular şelale!
Ana Sayfa 01:30
HAVA DURUMU | Yola çıkacaklar...
Ana Sayfa 04:41
İşte yerli koronavirüs...
Ana Sayfa 00:46
Survivor Berkan'ın sevgilisi...

Son dakika haberleri... Adana Valiliği otoparkına 2016’da park edilen bombalı aracın infilak ettirilmesi sonucu 2 kişinin ölümü, 33 kişinin de yaralandığı saldırıda PKK'lı teröristlere patlayıcı temin eden terörist H.O., Mardin'de yakalandı.


Terör örgütü PKK tarafından Adana Valiliği otoparkında 24 Kasım 2016 tarihinde bombalı aracın infilak etmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği 33 kişinin yaralandığı saldırıda kullanılan bombanın terör örgütü üyesi H.O. tarafından temin edildiği ve teröristlere ulaştırdığı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince belirlendi.

TUTUKLANDI

Bu kapsamda harekete geçen ekipler, Ömerli ilçesindeki Duygulu Mahallesi'nde belirlenen adrese düzenledikleri operasyonla H.O.'yu gözaltına aldı.



Yapılan incelemede H.O.'nun terör örgütü PKK'ya üye olma suçundan 2 kaydının olduğu ortaya çıktı.

Jandarmadaki sorgusunun ardından H.O., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber Videoları