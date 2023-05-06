Türkiye, 14 Mayıs 2023 Pazar günü birlikte yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandığa gitmeye hazırlanırken seçimlere 1 hafta kala AK Parti vatandaşlarla en büyük buluşmasını İstanbul'da gerçekleştirecek. 7 Mayıs 2023 tarihinde Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde yapılacak "Büyük İstanbul Mitingi" ile ilgili düzenlenen basın toplantısında AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş açıklamalarda bulundu. 'Türkiye Sana Emanet' başlığıyla gerçekleştirilecek miting için Kurtulmuş; ''Türk siyaset tarihinde unutulmayacak bir miting olacak'' dedi.