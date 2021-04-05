Numan Kurtulmuş'tan 104 emekli amiralin darbe imalı bildirisine A Haber'de sert tepki!

104 emekli amiral milli iradeyi hiçe sayarak dün gece yarısı darbe tehdidi içeren bir bildiri yayınladı. AK Parti Genel Başkanvekili Numan skandal bildiriye ilişkin A Haber canlı yayınında çapıcı açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, bildiriye karşı gelemeyen muhalefete tepki göstererek "Bu AK Parti ya da hükümeti meselesi değildir. Türkiye'nin meselesidir. Türkiye'de bugüne kadar 5 darbe yaşandı ve bunların bedelini millet ödedi. Yaşanan hangi darbeden sivil siyaset nemalandı. Bu darbeler ülkeyi 15-20 yıl geri götürdü." şeklinde konuştu. Kurtulmuş yayınlanan bildirinin 12 Mart Muhtırası'na benzediğini ifade etti.