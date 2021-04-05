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Numan Kurtulmuş'tan 104 emekli amiralin darbe imalı bildirisine A Haber'de sert tepki!

Numan Kurtulmuş'tan 104 emekli amiralin darbe imalı bildirisine A Haber'de sert tepki!
05.04.2021 01:24
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104 emekli amiral milli iradeyi hiçe sayarak dün gece yarısı darbe tehdidi içeren bir bildiri yayınladı. AK Parti Genel Başkanvekili Numan skandal bildiriye ilişkin A Haber canlı yayınında çapıcı açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, bildiriye karşı gelemeyen muhalefete tepki göstererek "Bu AK Parti ya da hükümeti meselesi değildir. Türkiye'nin meselesidir. Türkiye'de bugüne kadar 5 darbe yaşandı ve bunların bedelini millet ödedi. Yaşanan hangi darbeden sivil siyaset nemalandı. Bu darbeler ülkeyi 15-20 yıl geri götürdü." şeklinde konuştu. Kurtulmuş yayınlanan bildirinin 12 Mart Muhtırası'na benzediğini ifade etti.


104 emekli amiral milli iradeyi hiçe sayarak dün gece yarısı darbe tehdidi içeren bir bildiri yayınladı. AK Parti Genel Başkanvekili Numan skandal bildiriye ilişkin A Haber canlı yayınında çapıcı açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, bildiriye karşı gelemeyen muhalefete tepki göstererek "Bu AK Parti ya da hükümeti meselesi değildir. Türkiye'nin meselesidir. Türkiye'de bugüne kadar 5 darbe yaşandı ve bunların bedelini millet ödedi. Yaşanan hangi darbeden sivil siyaset nemalandı. Bu darbeler ülkeyi 15-20 yıl geri götürdü." şeklinde konuştu. Kurtulmuş yayınlanan bildirinin 12 Mart Muhtırası'na benzediğini ifade etti.
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