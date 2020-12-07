Nüfusu 23 ilden fazla olan ilçede koronavirüs şoku! Esnaf isyan etti

Bursa'nın en büyük ilçelerinden olan İnegöl'de koronavirüs vaka sayılarındaki artış HES uygulamasına da yansıdı. 274 bin nüfusu bulunan ve bu rakamla 23 ilden kalabalık olan İnegöl'de cadde ve sokakların rengi risk haritasında kırmızıya döndü. Mersin'de de vaka artış oranı korkutucu boyutlara çıkarken, şehir kırmızı alarm veriyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, koronavirüs vaka sayılarındaki artış Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasına yansıdı. 274 bin nüfusu 23 ilden kalabalık olan İnegöl'de, HES verilerine göre vaka sayılarının son 3 ayda hızla artmasıyla risk haritası rengi, kırmızıya döndü.





Nüfusuyla Türkiye'nin 23 ilini geride bırakan, yüzölçümü olarak da 15 ilden daha büyük olan Bursa'nın İnegöl ilçesinde koronavirüs vakaları, son 3 ayda artış gösterdi. Vaka sayısındaki artış, HES uygulamasına da yansıdı. Uygulamadan 3 ay önce alınan risk haritası görüntüleri ile aralık ayı risk haritası görüntüleri arasında büyük fark olduğu görüldü. İlçenin neredeyse tamamı, 3 ayda kırmızıya büründü. İnegöllü vatandaşlar, vaka artışına tepkilerini dile getirdiler.





'HERKES AİLESİNDEN BİRİNİ KAYBETMEYE BAŞLADI'

Koronavirüs vakalarında gözle görülür artış olduğunu belirten İnegöllü Hasan Balyoz, "Korkunç bir tabloyla karşı karşıyayız. İlçe olmamıza rağmen büyük şehirlerin vaka ve ölüm sayılarını yakaladık. Bunda sanayi şehri olmamız da önemli bir faktör. Bizim tedbirlere uymamız gerekiyor. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet etmeliyiz. HES uygulamasına baktığımızda her yeri kırmızı görüyoruz. Bütün komşularda, arkadaşlarda, akrabalarda bir kişinin testi, pozitif çıkmaya ve ailelerimizden birisini kaybetmeye başladık. Artık durum feci bir hal almaya başladı" dedi.

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'CENAZELER ARTTI'

İlçe esnafından Murat Açkan ise, kurallara yeterince uyulmadığı için vakalarda artış yaşandığını belirterek, "Şu an salgın başını aldı gitti. Hastalığı griple karıştıranlar var. Esnaf olarak da insan olarak da kayıplarımız büyük. Allah herkesin yardımcısı olsun. Çevremizde artık çok sık cenazeler duymaya başladık. İnegöl halkı olarak Reis'i dinlemedik. Hiç kimse maske takmadı, sosyal mesafeye dikkat etmedi. Şu an hastane yoğun bakımı doldu. Poliklinikler de kapatıldı. İnşallah bunu da atlatacağız" ifadelerini kullandı.

MERSİN DE KIRMIZI ALARM VERİYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüs vaka artışını yüzde 50 olarak açıkladığı Mersin'de yoğunluk haritası 'yüksek risk' anlamına gelen kırmızı renge büründü. Kentte yaşayanlar herkesin kurallara uymasını istedi.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüs vaka artışının en fazla olduğu 5 ilden biri olarak açıkladığı Mersin'de artışlar Hayat Eve Sığar (HES) mobil uygulamasına da yansıdı. Harita son iki haftada kentin neredeyse tamamında 'yüksek risk' anlamına gelen kırmızı renge büründü. Özellikle kent merkezi, Tarsus ilçesi ve Erdemli ilçeleri yüksek risk altında. Diğer ilçeler de yine harita kırmızıya dönüyor.





BAKAN KOCA UYARDI

Mersin'in yüksek risk altında olduğu uyarısını yapan Bakan Koca, "Mersin'de artış yüzde 50, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 74. Alışkanlıklarımıza teslim olmayalım. Kısıtlamaları fırsata çevirelim. Tedbirlere daha sıkı uyarak sağlık çalışanlarımıza destek olalım. Mücadele birlikte kazanılır" ifadesini kullandı.





VATANDAŞLAR TEDİRGİN

Artan vakalardan dolayı tedirginlik yaşayan vatandaşlar ise kurallara uyulmasını istedi. Kentte esnaflık yapan Aydın Korkmaz, vatandaşların tedbirleri gevşettiğini söyledi. Korkmaz, maske, hijyen ve sosyal mesafe uyarısı yaptı. Vatandaşların maskeye, sosyal mesafeye dikkat etmediğini belirten Yelda Yaman da, "Maskeyi kimisi takıyor, kimi takmıyor. Sosyal mesafeye dikkat edilmiyor. Bu kurallara uyulursa vaka sayıları düşer" diye konuştu.



Pandeminin başındaki dikkatin azaldığını kaydeden Muammer Çoban ise, "İnsanlar rahat rahat geziyor. İnsanlar kendilerini evlerinde izole etmeli. Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmasınlar. Komşusuna, eşine, dostuna ziyareti bu dönemde kısıtlasınlar" dedi.