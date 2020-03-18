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Nüfus müdürlüklerinde Koronavirüs tedbirleri: Müracaatlar randevusuz alınmayacak

Nüfus müdürlüklerinde Koronavirüs tedbirleri: Müracaatlar randevusuz alınmayacak

18.03.2020 10:01

Son dakika haberi... Nüfus müdürlükleri yarından itibaren zorunlu ve acil haller dışında kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi müracaatlarının randevusuz şekilde alınmayacağını duyurdu.


İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, koronavirüs tedbirleri kapsamında, zorunlu ve acil haller dışında kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi müracaatlarının yarından itibaren randevusuz alınmayacağını bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, koronavirüsle (Kovid-19) etkin mücadele sağlanabilmesi amacıyla il ve ilçe nüfus müdürlüklerinde ortak kullanım alanlarının düzenli aralıklarla dezenfekte edildiği belirtildi.

Randevu sisteminde yapılan düzenlemeyle, biyometrik veri alınan T.C. kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi başvurularında randevulu işlem süresinin 8 dakikadan 30 dakikaya çıkarıldığı ifade edilen açıklamada, yarından itibaren zorunlu ve acil haller dışında T.C. kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi müracaatlarının randevusuz alınmayacağı kaydedildi.

Açıklamada, randevu süresinde yapılan düzenleme sonucunda Türkiye'deki günlük ortalama 120 bin olan başvuru sayısının 40 bine düştüğü bildirildi.

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