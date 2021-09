New York'ta Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği ile New York Başkonsolosluğunun yer alacağı Yeni Türkevi Binası'nın açılışını bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan yapacak. Türkevi Binası New York'un simge binalarından olmaya hazırlanıyor.