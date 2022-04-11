New York'ta bomba gibi patlama sesi! Times Meydanı'nda herkes kaçıştı

New York'un en işlek ve turistik bölgesi olan Times Meydanı'nda duyulan patlama sesi kenti adete savaş alanına dönüştürdü. Çevredeki yüzlerce kişinin koşarak bölgeden uzaklaştığı anlar saniye saniye kayıt altına alınırken olay ile ilgili resmi açıklama geldi. İnsanların panikle kaçışmasına yol açan patlamanın rögar kaynaklı olduğu anlaşıldı.