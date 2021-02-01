Nevşin Mengü Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe-i Muazzama’ya yapılan saygısızlığı böyle savundu!

Boğaziçi Üniversitesi’nde Prof. Dr. Melih Bulu’nun rektör olarak atanmasının ardından DHKP-C’li ve CHP’li isimler üniversiteyi karıştırmaya devam ediyor. Daha önce DHKP-C marşı eşliğinde halay çeken grupların sahneye çıktığı Boğaziçi Üniversitesi'nde bu kez Kabe-i Muazzama fotoğrafı yere serilip üzerine LGBT paçavrası yerleştirildi. Söz konusu skandalı Nevşin Mengü savunmaya kalktı. Mengü, "Kabe'nin resmine illüstrasyon yapmak niye dini değerlerle dalga geçmek oluyor" dedi.

Boğaziçi Üniversitesi'nde müslümanların kutsalı olan Kabe'ye yönelik geçtiğimiz günlerde çirkin bir provokasyon gerçekleştirildi. Müslümanların kıblesi Kabe üzerinden yapılan büyük provokasyona Twitter'dan #KabeKutsalımızdır hashtagiyle tepki yağdı. Nevşin Mengü ise Kabe'ye yönelik gerçekleştirilen alçak provokasyonu meşrulaştırmaya kalkarak skandal ifadelere imza attı.

ALÇAK PROVOKASYONU MEŞRULAŞTIRDI

Mengü, Boğaziçi'ndeki skandal olayla ilgili "İki genç tutuklandı. Kabe'nin resmine illüstrasyon yapmak niye dini değerlerle dalga geçmek oluyor. Dalga da geçmiyor gençlerin yaptığı illüstrasyon. Bu çocuklar sanki inanılmaz bir şey yapmış gibi tutuklandı. Aman dini değerlerimize milli değerlerimize küfür ettiler diye tutuklandı çocuklar. Buna dünyanın her yerinde gülerler. " diyerek işlenen suçu meşrulaştırmaya kalktı.

KABE'YE SAYGISIZLIK

Daha önce DHKP-C marşı eşliğinde halay çeken grupların sahneye çıktığı Boğaziçi Üniversitesi'nde bu kez Kabe-i Muazzama fotoğrafı yere serilip üzerine LGBT paçavrası yerleştirildi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Skandalın ardından soruşturma başlatıldı ve 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 2'si "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve alenen aşağılama" suçundan tutuklandı. 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TEPKİ GÖSTEREN ÖĞRENCİLERİ FİŞLEDİLER

Kabe-i Muazzama'ya yapılan bu saygısızlığa teğki yağdı. Sosyal medya üzerinden tepki gösteren Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin ise fişlendiği ortaya çıktı.

Fişlenen öğrencilerden:

"Bize muhbir diye damga vurup, hatta isimlerimizi liste yapıp hocalara şikayet etmekle, yurt dışı akademilerinde önümüzü kesmekle, ifşa etmekle falan tehdit ediyorlar."

"burası 15k'lık boğaziçi buddy grubu. ellerinde hiçbir delil yok iken beni 15 bin insanın önüne bu şekilde iftira atarak hedef gösterdiler. ifşacılık ve iftira budur işte. nasıl iki yüzlü olduklarını göstermek için attım bunu. yoksa buradan atılmak benim için bir şeref nişanesidir"

"sevgi yumağı çok sevgili saygılı "liberal" boğaziçili arkadaşlar. adam fişleme işine girip beni de çok sevgili saygılı listenize almışsınız. hiçbir zaman doğru bildiğimizi söylemekten çekinmedik, hiçbir zaman kimsenin hakkına tecavüz etmedik, etmeyiz de."

Öğrencilerin isimlerinin yer aldığı liste bir facebook grubundan paylaşıldığı ve öğrencilerin tehdit edildiği ortaya çıktı.