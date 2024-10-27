PODCAST CANLI YAYIN
Nevşehir’de zincirleme trafik kazası: 1 yaralı
Haberler Haber Videoları

Nevşehir’de zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

Giriş Tarihi: 27 Ekim 2024, 00:28 Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2024, 00:32

Nevşehir’de tır ve iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Ürgüp ilçesi Üçgüzeller mevkiinde meydana geldi. Adem A. idaresindeki 59 AGS 665 plakalı tır, Üçgüzeller mevkiinde trafik yoğunluğu nedeniyle durmak zorunda kaldı. İlerlemek istediği esnada tır geri geri kaçınca arkasında bulunan Veli A. ve Kadir A.’nın kullandığı otomobillere çaptı. Çarpmanın etkisi ile otomobiller yan şeride savrulurken, geri geri giden tır makaslayarak durdu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otomobillerden birisinde yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralı, ambulansla kaldırıldığı Ürgüp Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

SIRADAKİ VİDEO
Takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı
27.10.2024Pazar
Kıraathaneye ateş açıldı: 2 yaralı
26.10.2024Cumartesi
Önünde seyreden otomobile çarptı: 1'i çocuk 5 yaralı
26.10.2024Cumartesi
Malatya'da otomobil ile pikap kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü 4 yaralı
26.10.2024Cumartesi
Berlin'de Filistin ve Lübnan'a destek gösterisinde çok sayıda protestocu gözaltına alındı
26.10.2024Cumartesi
Bunlar da Var
TUSAŞ’ta teröristlere operasyon anı kamerada! 06:02
TUSAŞ'ta terörislere operasyon böyle başladı!
25.10.2024Cuma
Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı o soruda joker kullandı Oktay Kaynarca çileden çıktı! 01:57
"Oktay abi sinirlenme"
26.10.2024Cumartesi
Bakırköy’de AVM’de 2 kadını taciz eden şüpheli tutuklandı 00:38
Bakırköy'de AVM'de 2 kadını taciz eden şüpheli tutuklandı
26.10.2024Cumartesi
Meram’da kadın cinayeti: Öğretmen koca öğretmen eşini öldürdü! | Konya haberleri 01:44
Meram'da kadın cinayeti: Öğretmen koca öğretmen eşini öldürdü!
26.10.2024Cumartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA