Haberler Haber Videoları Nevşehir’de hareketli dakikalar... Yarı çıplak halde polise bıçakla saldırdı!

Nevşehir’de hareketli dakikalar... Yarı çıplak halde polise bıçakla saldırdı!

Nevşehir’de hareketli dakikalar... Yarı çıplak halde polise bıçakla saldırdı!
10.06.2022 16:36

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Nevşehir’de hareketli dakikalar... Yasaklı cins köpekle sokağa çıkan şahıs, gözaltına alınmamak ve köpeğini vermemek için polis ekiplerine bıçakla saldırdı. Polis ekipleri havaya uyarı atışı yaptığı olayda, şahıs gözaltına alındı. Yaşanan olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Nevşehir'de yasaklı cins köpekle sokağa çıkan şahıs, gözaltına alınmamak ve köpeğini vermemek için polis ekiplerine bıçakla saldırdı. Polis ekipleri havaya uyarı atışı yaptığı olayda, şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Borsa Kavşağı'nda meydana gelen olayda, tasmasından tuttuğu bulundurulması yasaklı cins köpek olan pitbull ile yola çıkan Mustafa Y., üzerindeki gömleği çıkartarak vatandaşlara hakaret etti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, trafiği de aksatarak hem yürüyen ve hem de çevresindekilere hakaret eden şahsı durdurmak istedi. Şahıs, elindeki bıçak ile ekiplerin üzerine yürürken, polis ekipleri de şahsı durdurmak için havaya ateş açtı. Ekipler, şüpheli şahsı dalgınlığından yararlanarak etkisiz hale getirdi.

Yaşanan olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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