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Nevşehir'de direğe çarparak iki parçaya bölünen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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Nevşehir'de direğe çarparak iki parçaya bölünen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Giriş Tarihi: 03 Ekim 2024, 00:00 Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2024, 00:00

Nevşehir'de kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarpan otomobilin ikiye bölündüğü kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde aydınlatma direğine çarparak ikiye bölünen otomobilin sürücüsü öldü, beraberindeki üç kişi yaralandı.
Derinkuyu-Gülağaç kara yolunda seyir halinde olan Yusuf Y. yönetimindeki 18 LF 498 plakalı otomobil, Yazıhüyük Kavşağı yakınında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle iki parçaya bölünen otomobilin sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirirken, beraberindeki üç kişi yaralandı.
Haber verilmesinin ardından olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Cenaze savcının incelemesinin ardından morga götürüldü.

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