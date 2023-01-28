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Nevşehir Acıgöl'de feci kaza! Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 13 yaralı

Nevşehir Acıgöl'de feci kaza! Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 13 yaralı
28.01.2023 09:25

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Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs yolda meydana gelen buzlanma nedeniyle takla atarak karşı şeride devrildi. Kaza sonucu 1 işçi kaza yerinde hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı.

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Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Acıgöl ilçesinden merkeze bağlı Kavak kasabasındaki patates deposunda çalışan işçileri taşıyan Hamza A.'nın sürücüsü olduğu 50 AAR 695 plakalı servis minibüsü, Karacaören mevkiinde yolun buzlanması nedeniyle takla atarak karşı şeride devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçleri yol üzerinde önlem alırken, yapılan kontrollerde Ayşe E.'nin (44) kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Sağlık ekipleri, kazada yaralanan 13 kişiyi ise ambulanslarla şehirdeki çeşitli hastanelere kaldırdı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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