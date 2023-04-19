RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Haber Videoları Nerede oy kullanacağım? 14 Mayıs 2023 E devlet seçmen kağıdı sorgulama!

Nerede oy kullanacağım? 14 Mayıs 2023 E devlet seçmen kağıdı sorgulama!

Nerede oy kullanacağım? 14 Mayıs 2023 E devlet seçmen kağıdı sorgulama!
19.04.2023 10:44

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''Nerede oy kullanacağım? Hangi okul, hangi sandıkta oy kullanacağım?'' sorusu seçimlere az bir süre kala gündemde sıkça araştırılmaya başlandı. Son dakika haberine göre; 14 Mayıs'ta kimin hangi sandıkta oy kullanacağı belli oldu. Oy kullanılacak sandıklar 'E-Devlet' sistemi üzerinden açıklandı. İşte detaylar...

Haber Videoları

''Nerede oy kullanacağım, hangi sandıkta oy kullanacağım?'' sorusu seçimlere az bir süre kala gündemde sıkça araştırılmaya başlandı. Son dakika haberine göre; 14 Mayıs'ta kimin hangi sandıkta oy kullanacağı belli oldu. Oy kullanılacak sandıklar 'E-Devlet' sistemi üzerinden açıklandı. İşte detaylar...

Son dakika... Yüksek Seçim Kurulu (YSK) e-devlet Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama işlemleri aktif hale getirildi. Peki, seçmenler nerede oy kullanacaklarını nasıl öğrenecekler?

SEÇMEN KAYDI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Seçmen kaydı sorgulama, hem YSK hem de E devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Yurt içinde ikamet eden seçmenler, askı dönemi içerisinde, kendisinin, aynı hanede oturan yakınlarının ve aynı binada oturan seçmenlerin bilgilerini görüntüleyebilecek, askı dönemi sonrasında kendisinin ve aynı hanede oturan yakınlarının oy vereceği sandık alanı bilgilerini sorgulayabiliyor.

YSK SEÇMEN KAYDI SORGULAMA

Seçmen kaydı sorgulama için YSK sitesine T.C. kimlik numaranızı girmeniz gerekiyor. Açılan sayfada bilgileriniz ve hanenize kayıtlı olanların bilgileri çıkıyor.

YSK SEÇMEN KAYDI SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN

E-DEVLET SEÇMEN KAYDI SORGULAMA

Seçmen kaydı sorgulamak için e-Devlet Kapısı internet sitesine girip "Giriş Yap" bağlantısına tıklayın.

Daha sonra ana sayfada bulunan arama kutucuğuna da Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama yazarak sisteme erişebilirsiniz.

Kimlik Doğrulama Yöntemine tıklayıp ekranda çıkan yönergeleri takip ederek sisteme giriş yapabilirsiniz.

Sisteme eriştikten sonra açılan ekranda yurt içi seçmen kütüğündeki bilgileriniz yer alacaktır.

Ayrıca seçim dönemlerinde oy kullanacağınız yer bilgileri Yüksek Seçim Kurulu tarafından bu sayfada görüntülenir.

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