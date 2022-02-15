Necip Hablemitoğlu suikastının şüphelilerinden 2'si tutuklandı!

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirilen Necip Hablemitoğlu suikastı şüphelilerinden Nuri Gökhan Bozkır ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüphelinden 2'si daha tutuklanırken biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.