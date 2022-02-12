Necip Hablemitoğlu suikastının şifreleri FETÖ'nün dergisinde! Kan donduran ifadeler: Bu kurşun bir mesajdır

Akademisyen yazar Necip Hablemitoğlu, FETÖ'nün devlet içerisindeki kadrolaşmasını ve örgüt mensuplarının yabancı devletler adına casusluk yaptıklarını anlatan "Köstebek" isimli kitabını hazırladığı sırada 20 yıl önce Ankara'da evinin önünde uğradığı suikastta yaşamını yitirdi.





BOZKIR TUTUKLANDI

Hablemitoğlu cinayetiyle ilgili Ukrayna'da yakalanıp gözaltına alınan şüphelilerden Nuri Gökhan Bozkır çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hablemitoğlu suikastında talimatı FETÖ'nün iki numarası ve firari Türkiye imamı Mustafa Özcan'ın verdiği, talimatı 6 kişilik suikast hücresine ise FETÖ'den tutuklu Enver Altaylı'nın ulaştırdığı ortaya çıktı.





SUİKASTIN ŞİFRELERİ

Suikastin şifrelerinin cinayetten bir yıl sonra 2003 yılının Nisan ayında FETÖ'nün kapatılan yayın organı Aksiyon dergisinde yer aldığı ortaya çıktı. Dergi, Hablemitoğlu suikastına 4 sayfa ayırdı ve adeta yazı ile suikastı itiraf etti.

"BAKMAMASI GEREKEN BİR YERE BAKMIŞSA"

O dönem Aksiyon dergisinde yazan, Fetö'nün kapatılan yayın organlarından Kanaltürk Ankara Temsilcisi Faruk Mercan imzalı haberde ilginç detaylara yer verildi.



Sabah'ta yer alan habere göre, suikast olaylarını yakından inceleyen bazı uzmanlara atfen yayınlanan ve "suikastın sırrı sol göze sıkılan kurşunda" başlığıyla yayımlanan yazıda şu ifadelere yer verildi: "Belki suikastın sırrı Hablemitoğlu'nun sol gözüne sıkılan kurşunda gizlidir.

Çalışma ve konuşmalarıyla bakmaması gereken bir yere bakmışsa, yönelmemesi gereken bir tarafa yönelmişse, bu kurşun bir mesajdır. O zaman suikastçıların onu 'hain' olarak değerlendirmedikleri anlaşılıyor. Eğer hain olduğunu düşünseler arkadan vururlardı. Ama önden, hem de gözünden vuruyorlar. Yaptığı ölümcül hata, yüzüne okunduktan sonra vurulmuştur"





ABD'YE KAÇTI

FETÖ'nün yayın organları Zaman Gazetesi ve Aksiyon dergisinde çalışan Faruk Mercan son olarak Kanaltürk Ankara Temsilcisi olarak görev yapıyordu.



Gazeteci Hrant Dink'in silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin davada da adı geçen Faruk Mercan hakkında arama kararı çıkartılınca Amerika'ya kaçtı.