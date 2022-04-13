RAMAZAN İMSAKİYE
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NATO'dan dikkat çeken Türk pilotu paylaşımı! Turkey değil Türkiye detayı

NATO'dan dikkat çeken Türk pilotu paylaşımı! Turkey değil Türkiye detayı
13.04.2022 10:20

OTOMATİK OYNAT

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NATO'nun Napoli'deki Müşterek Kuvvet Komutanlığı resmi Twitter hesabı üzerinden Türk Hava Kuvvetleri’ne bağlı F-16’ların fotoğrafını paylaşarak Türkiye’nin rolüne dikkat çekti. İngilizce yayınlanan mesajda, 'Turkey' yerine 'Türkiye' kullanılması dikkatleri üzerine topladı.

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NATO'nun Napoli'deki Müşterek Kuvvet Komutanlığı Twitter paylaşımda Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı F-16'ların fotoğrafını kullanarak Türkiye'nin hava sahasını korumaya katkıda bulunan bir NATO müttefiki olduğunun altını çizdi.

360 DERECE PANORAMİK...

Paylaşımda F-16 savaş uçaklarındaki kabarcık görünümündeki şeffaf kanopinin pilotlara 360 derece panaromik görüş imkanı sunduğu belirtildi.

TURKEY' YERİNE 'TÜRKİYE'

Öte yandan İngilizce yayınlanan mesajda, 'Turkey' yerine 'Türkiye' kullanılması dikkatleri üzerine topladı.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye'nin uluslararası arenadaki İngilizce adının Türkiye olarak değişmesi için bir genelge yayınlamış ve her türlü faaliyet ve yazışmalarda "Turkey", "Turkei", "Turquie" gibi ibareler yerine "Türkiye" kullanılmasını istemişti

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