NATO zirvesinden son gün diplomasi trafiği! Başkan Erdoğan Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüştü! İletişim Başkanlığı'ndan açıklama

Litvanya'da gerçekleştirilen zirvenin son gününde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'na iştirak ederek devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştiriyor.

TARİHİ ZİRVE

Vilnius'ta gerçekleştirilen NATO Zirvesi ardından yayımlanan bildiride, Rusya'yla ilişkiler, terörle mücadele ve Ukrayna'nın NATO üyeliği konularına yer verildi.

NATO'nun açık kapı politikasına işaret edilen bildiride, tüm ülkelerin kendi güvenlik düzenlemelerini seçme hakkı olduğu belirtildi. Bildiride, "İsveç'i ittifakın tam üyesi olarak karşılamayı dört gözle bekliyoruz. Bu kapsamda NATO Genel Sekreteri, Türkiye Cumhurbaşkanı ve İsveç Başbakanı arasında varılan anlaşmayı memnuniyetle karşılıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Başkan Erdoğan, zirve kapsamında önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İngiltere Başbakanı Sunak, Kanada Başbakanı Trudeau, İtalya Başbakanı Meloni, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile ikili görüşmeler yaptı. Erdoğan daha sonra ABD Başkanı Joe Biden'la baş başa kritik bir görüşme gerçekleştirdi.

Biden ile görüşmesinde yeni dönemin şifreleri ortaya çıkarken, F-16 başta olmak üzere olumlu adımların atılacağının sinyalleri verildi.

MİÇOTAKİS İLE GÖRÜŞME

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO zirvesine katılan liderler arasında yer alıyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Miçotakis arasında zirve kapsamında görüşme gerçekleştirdi.

Heyetlerin de katıldığı görüşmede, Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.

İLK ADIM MESAJI

Zirveye katılmadan önce gazetecilere konuşan Miçotakis, Erdoğan ile görüşeceğini söylerken, ilişkileri yeniden başlatmak için ilk adımı atabileceklerini kaydetti.

Miçotakis, Türkiye ile aralarında önemli farklılıklar olduğunu belirterek, "Defalarca söylediğim gibi, Türkiye ile sürekli bir gerilim ortamında yaşamaya mahkum değiliz." ifadesini kullandı.

YOL HARİTASI ÇİZİLEBİLİR

Miçotakis, söz konusu açıklamasında önemli noktalara temas etti.

Miçotakis şunları dile getirdi:

"Çifte seçim zaferimizin ardından yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bizzat görüşme fırsatı bulacağım.

Güçlü bir halk desteğiyle Yunanistan ile Türkiye arasındaki ilişkileri yeniden başlatmak için ilk adımı atabileceğimize inanıyorum.

Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) ve kıta sahanlığının sınırlandırılmasına ilişkin anlaşmazlığı çözmek için bir yol haritası üzerinde anlaşabiliriz."

Yunan Başbakan, son birkaç aydır iki ülke arasındaki ilişkilerde olumlu bir hava oluştuğunun altını çizdi.

"OLUMLU HAVAYI İLERİYE TAŞIYABİLİRİZ"

Kiryakos Miçotakis, "Bu olumlu havayı daha da ileriye taşıyabiliriz." ifadesini kullandı.

Miçotakis, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"İkimizin de yararına olacağı aşikâr olan bazı önemli adımlar atabileceğimizi umuyorum ve sabırsızlıkla bekliyorum."

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Miçotakis görüşmesi ile ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Vilnius/Litvanya'da düzenlenen NATO Zirvesi marjında Türkiye ve Yunanistan'ın Dışişleri Bakanlarının da katılımıyla bir araya gelmişlerdir. Görüşme iyi bir atmosferde gerçekleşmiştir. Sayın Erdoğan ve Sayın Miçotakis, son aylarda ikili ilişkilerde oluşan olumlu iklimin süreklilik ve tutarlılık arzetmesinin her iki ülkenin de yararına olduğu hususunda mutabık kalmışlardır. Bu amaçla iki taraf, önümüzdeki dönemde olumlu ivme üzerine inşa etme ve iki ülke arasında çoklu iletişim kanallarını harekete geçirme konusunda mutabakata varmışlardır. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin bir sonraki toplantısının sonbaharda Selanik'te düzenlenmesi konusunda anlaşmışlardır. İki Dışişleri Bakanını süreçlere rehberlik etmek ve ilerleme hakkında rapor vermekle görevlendirmişlerdir. İki lider, Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin iyileşmesini sağlayacak güven ortamının ve koşulların oluşturulması amacıyla her düzeyde daha sık temaslarda bulunulması niyetlerini vurgulamışlardır.