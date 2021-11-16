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"NATO Türkiye'ye müdahale etsin" diyen CHP'li Kadir Gökmen Öğüt'e AK Parti'den sert tepki

"NATO Türkiye'ye müdahale etsin" diyen CHP'li Kadir Gökmen Öğüt'e AK Parti'den sert tepki
16.11.2021 16:57
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CHP'li Kadir Gökmen Öğüt'ün "NATO Türkiye'ye müdahale etsin" sözlerine bir tepki de AK Parti’den geldi. AK Parti Hatay Milletvekili Prof. Dr. Hüseyin Yayman, “İşte CHP zihniyeti budur. Ve Cumhuriyet Halk Partisi bu ifadede görüldüğü gibi gerekirse dış güçlerden medet ummak, NATO’nun müdahalesini, ABD’nin müdahalesini ya da Avrupalıların müdahalesini meşru görecek kadar tutarsız olan bir partidir. Nitekim 27 Mayıs darbesindeki tutumuna bakılacak olursa hem darbe öncesi hem darbe sonrası dönemde halkı kışkırttığı, siyaset bezirganlığı yaptığını gördük. Yine 12 Eylül’de CHP’nin tavrına baktığımız zaman CHP iktidardaydı ve gladyodan bahseden fakat asla bunun peşine düşmeyen bir partiydi” dedi.

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