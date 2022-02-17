NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı yapmak için bir bahane aradığını biliyoruz

Son dakika... NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Ukrayna-Rusya krizi hakkında açıklamalarda bulundu. Stoltenberg, "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı yapmak için bir bahane aradığını biliyoruz." dedi. Stoltenberg, "Şimdiye kadar sahadaki olaylar, olgular ortada. Ticari uydular yoluyla ne olup bittiğini görebiliriz. Rusya'nın birlikleri görüyoruz ancak niyeti konusu belirsiz. Daha önce de Ukrayna'ya saldırmış oldukları için kaygımız ciddi düzeyde. Eğer güç kullanacak olursa bu Rusya için büyük bir tehdit olacaktır, biz Ukrayna'nın yanındayız. Rusya'nın bu agresif tutumu karşısında biz diyalog çağrımızı sürdürüyoruz, biz diplomasiye inanıyoruz." şeklinde konuştu. Öte yandan ABD Savunma Bakanı Llyod Austin, "Putin her zaman diyalog kurmak istediğini söylüyor, NATO buna hazır" dedi.