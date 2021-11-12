NASA'nın "Crew-3" astronotları Uluslararası Uzay İstasyonuna ulaştı: 60 yılda 600'ü aştı!

NASA'nın 3 Amerikalı ve 1 Alman'dan oluşan yeni astronot ekibini taşıyan kapsül, SepaceX'in "Falcon 9" roketiyle yörüngeye bırakılmasından yaklaşık 22 saat sonra UUI'ye ulaştı.



YÖRÜNGE İSTASYONUNA DEMİRLEDİLER

Endurance lakaplı Crew Dragon kapsülünün ve mürettebatın Nisan 2022'ye kadar kalacağı yörünge istasyonuna demirlediği belirtildi.

SpaceX tarafından paylaşılan videoda, UUI'ye yanaşan kapsüldeki "Crew-3" mürettebatının görüntüleri yer alırken, ekip komutanı Raja Chari'nin "Birleşme tamamlandı. I.S.S'de olmaktan mutluyuz." dediği duyuldu.



Dün yörüngeye gönderilen 4 astronotla birlikte 60 yılda uzay yolculuğuna çıkan astronot sayısı 600'ü aştı. 2021 ise 10 seneden fazla bir zamandır uzay uçuşlarının yapıldığı en yoğun yıl oldu.



UUI'ye yerleşen 4 kişilik "Crew-3" ekibi, 6 ay boyunca 200'den fazla bilimsel deney üzerinde çalışacak.