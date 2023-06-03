ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı NASA'nın UFO incelemesi için kurduğu kurul, ilk halka açık toplantısını yaptı. Araştırmacılar her yıl ortalama 800 civarı tanımlanamayan cisim ihbarı yapıldığını vurguladı. Ancak bunların çok küçük bir kısmının açıklanamadığını anlattı.

Princeton Üniversitesi Öğretim Üyesi David Spergel, çalışmalarında henüz insanüstü bir zekanın ürünü veya dünya dışında bir hayatın varlığının kanıtı sayılabilecek bir şey bulamadıklarını açıkladı. Toplantıda ayrıca tanımlanamayan uçan nesnelerin görüntüleri de paylaşıldı.