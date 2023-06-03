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NASA UFO açıklaması 2023! Gizemli nesnelerin görüntüleri servis edildi! “Uzaylılar mı?” sorusunu yanıtsız bıraktı!

NASA UFO açıklaması 2023! Gizemli nesnelerin görüntüleri servis edildi! “Uzaylılar mı?” sorusunu yanıtsız bıraktı!
03.06.2023 11:29

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NASA, gizemli nesnelerin görüntüsünü paylaştı. “Tanımlanamayan cisim” yorumunu yaptı! Ama “Uzaylılar mı?” sorusunu yanıtsız bıraktı!

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ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı NASA'nın UFO incelemesi için kurduğu kurul, ilk halka açık toplantısını yaptı. Araştırmacılar her yıl ortalama 800 civarı tanımlanamayan cisim ihbarı yapıldığını vurguladı. Ancak bunların çok küçük bir kısmının açıklanamadığını anlattı.

Princeton Üniversitesi Öğretim Üyesi David Spergel, çalışmalarında henüz insanüstü bir zekanın ürünü veya dünya dışında bir hayatın varlığının kanıtı sayılabilecek bir şey bulamadıklarını açıkladı. Toplantıda ayrıca tanımlanamayan uçan nesnelerin görüntüleri de paylaşıldı.

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