NASA duyurdu: İşte Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzaya gönderiliş programı | "Her şey o anda başladı"

NASA, Ax-3 mürettebatının Uluslararası Uzay İstasyonu'na yapacağı yolculuğun programını açıkladı.

Buna göre, yarın California'daki Emblem Akademisi için seferle ilgili eğitimsel uçuş içi etkinliği düzenlenecek, ardından NASA uçuş mühendislerince basın toplantısı yapılacak.

Medya telekonferansı ise 17 Ocak Çarşamba günü düzenlenecek. Aynı gün, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Dünya Doğa Vakfı için Danimarka'daki ISS Expedition 70 uçuş etkinliği, ESA'dan ISS Komutanı Andreas Mogensen ile yapılacak.



17 OCAK'I 18 OCAK'A BAĞLAYAN SAAT 01.11'DE FIRLATILACAK



Gezeravcı'nın da içinde bulunacağı Ax-3, mürettebatıyla 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece saat 01.11'de gerçekleşmesi planlanan fırlatmayla Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru hareket edecek. Söz konusu fırlatmanın lansmanı da aynı gün yapılacak.

Ax-3'ün, Uluslararası Uzay İstasyonu ile kenetlenmesinin ise 19 Ocak Cuma günü TSİ 13.15'te olması hedefleniyor. Ax-3'ün, istasyona yanaşması, ardından ambarın açılması ve mürettebatı karşılama programı düzenlenmesi planlanıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu serüvenini anlattığı videosunu paylaştı. F-16 pilotu Gezeravcı videoda, "Kanatsız bir halde uzayda uçabilmek muhteşem bir his olacak" dedi.

Bayrağında ay-yıldızı taşıyan Türk Milletinin ufku gökyüzünün ötesine, uzayın derinliklerine uzanıyor.



Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan liderliğinde #MilliUzayProgramı hedeflerimizi adım adım hayata geçiriyoruz.



Mutluyuz, gururluyuz. 🚀👩‍🚀🇹🇷 https://t.co/1QJHugiwJT pic.twitter.com/bBzlsdPoVr — Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) January 15, 2024

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın, 18 Ocak'ta başlayacağı uzay yolculuğu öncesi süreci anlattığı videoyu paylaştı. Kacır, "Bayrağında ay-yıldızı taşıyan Türk milletinin ufku gökyüzünün ötesine, uzayın derinliklerine uzanıyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Milli Uzay Programı hedeflerimizi adım adım hayata geçiriyoruz. Mutluyuz, gururluyuz" ifadelerini kullandı.

BAKAN KACIR: YENİ BİR AŞAMAYA ADIM ATIYOR OLACAĞIZ

Bakan Kacır, Cumhuriyet tarihinin ilk insanlı uzay görevi için ABD'nin Florida eyaletinde gerçekleştirilecek fırlatma töreni öncesi açıklama yaptı. Kacır, uzay görevi için mutlu, heyecanlı ve gururlu olduklarını söyledi. Kacır, Alper Gezeravcı'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyalatindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden Uluslararası Uzay İstasyonu'na yolculuğa çıkacağını hatırlatarak, "Bu tarihi ana şahitlik etmek üzere biz de Alper Gezeravcı'nın ailesiyle birlikte orada olacağız. Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 13 bilimsel deneyi gerçekleştirecek, böylelikle Türk bilim insanlarının uzay bilimi alanında yürüttükleri çalışmalarda yeni bir aşamaya adım atıyor olacağız. Alper Gezeravcı aynı zamanda Türk gençleri, Türk çocukları için ilham kaynağı olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekleştirdiğimiz Milli Uzay Programı'ndaki hedeflerimizi bir bir hayata geçirmeye, aziz milletimizin ufkunu gökyüzünün ötesine taşıyacak işlere imza atmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı

'6 YAŞIMDA BU UÇAĞI KULLANACAĞIM DEDİM'

F-16 pilotu olan Türk astronot Alper Gezeravcı, görüntülerine yer verilen videoda şöyle dedi:

"5-6 yaşlarında köyde yaşıyordum. İlk kez uçak gördüğümde gökyüzünde büyükannemin yanında olduğumu hatırlıyorum. 'Ben bu uçağı kullanacağım nene' dediğimi hatırlıyorum kendisine. Gökyüzünde uçakla yapılan her türlü manevra beni her zaman derinden etkilemiştir. Demir kanatlarla çıkabildiğim en yüksek irtifa şu ana dek 51 bin fit oldu. Mavi gezegene çıplak gözle yukarıdan bakmak nasıl bir his olacak çok merak ediyorum. Kanatsız bir halde uzayda uçabilmek muhteşem bir his olacak."





Gezeravcı, uzayın şimdiye dek hayallerini süslemediğine dikkat çekerek, "Çünkü 'uzay' dediğimizde ülke olarak zaten biz tamamıyla bu alanın dışındaydık. Bu yüzden belgesellerde, filmlerde uzayla ilgili sahneleri gördüğümde kendime hemen hatırlatırdım 'bu başka milletlerin rüyası' diye. Gecenin bir yarısı operasyonel bir ucuştan dönerken haberlerde Cumhurbaşkanımızı gördüm. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümünde bir Türk vatandaşının uzaya gönderileceğine dair tarihi kararını bizlere açıklıyordu. Türkiye gibi bir ülke için bu çok büyük bir adımdı. Zira bu ülkenin evlatlarının hayallerinin önünde duran bir perdenin kalkması anlamına geliyordu. O andan itibaren bunu ciddi ciddi düşünmeye başladım. Oldukça uzun ve zorlu bir süreçten geçtik. En nihayetinde Türkiye'nin uzay programına seçilmiştik. Muazzam ve harika bir histi gerçekten. Benim ismimin bir önemi yok. Önemli olan milletimizin, ülkemizin geleceğe yönelik bu önemli adımı atmaya kararlı olduğunu hatırlamaları. Artık gökyüzünün sınırlarının ötesine geçerek derin uzay düşleri kurabildiğimizi görmeleri" ifadelerini kullandı.



Videoda ayrıca, mürettebatın Alper Gezeravcı için düşüncelerine de yer verildi.