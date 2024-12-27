Narin Güran davası ne oldu? Narin mahkemesinde 2. gün! Salim Güran ifade verdi!

Diyarbakır’da 8 yaşında bir cinayete kurban giden Narin Güran'ın katili aranmaya devam ediyor. Ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan amca Salim Güran, anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran ve komşu Nevzat Bahtiyar dün hakim karşısına çıktı. Savcı mütalaasında 'Nevzat ve Salim dahil tüm sanıklar suç ortağı. 'İyi hal'e yer yok.' ifadelerine yer verdi. Narin cinayeti davasında ikinci duruşma bugün de devam ediyor. Karar çıkması beklenen davada mahkeme, ailelerin duruşma salonuna alınmasına izin vermedi, öğleden sonra salona yalnızca 15 aile üyesi alınacak. Ayrıntıları A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır aktardı.